Державне бюро розслідувань повторно викликало Петра Порошенка на допит у справі про переміщення через кордон 43 картин, а також викликало на допит у справі про записи його розмов з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

В обох справах колишнього президента викликають на допит в якості свідка. Він повинен з’явитися 29 травня в 11:00 за адресою: вул. Симона Петлюри, д. 15, каб. 510.

У першій справі також на допит викликали дружину Порошенка Марину. Це справа про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. За словами ДБР, на перший допит Порошенко з дружиною не з’явилися, тому повістку їм принесли до музею Гончара на виставку.

Друга справа стосується записів розмов Порошенка і Байдена, які оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він стверджує, що записи отримав від неназваних “журналістів-розслідувачів”, які розповіли, що Порошенко сам записував свої бесіди з Байденом.