Про це повідомляє пресслужба ДБР.
В обох справах колишнього президента викликають на допит в якості свідка. Він повинен з’явитися 29 травня в 11:00 за адресою: вул. Симона Петлюри, д. 15, каб. 510.
У першій справі також на допит викликали дружину Порошенка Марину. Це справа про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. За словами ДБР, на перший допит Порошенко з дружиною не з’явилися, тому повістку їм принесли до музею Гончара на виставку.
Друга справа стосується записів розмов Порошенка і Байдена, які оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він стверджує, що записи отримав від неназваних “журналістів-розслідувачів”, які розповіли, що Порошенко сам записував свої бесіди з Байденом.
- 26 травня в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібитоще жодного разу не з’являвся в ДБР. Ця інформація не є правдивою.