Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали поліцейського, який напередодні в стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП у Броварах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Один з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполіціі в Київській області затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення з посади.

Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 в місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті аварії 28-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці. Ще один 31-річний чоловік з травмами госпіталізований.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.