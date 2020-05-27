У Держбюро розслідувань заявили, що 5-ий Президент України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко нібито "жодного разу не з'явився" до них на допит. Ця інформація є неправдивою.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.

Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.

Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР.

“П’ятий Президент України неодноразово повідомлявся про виклик на допит до ДБР, але жодного разу не з’явився. Із засобів масової інформації стало відомо, що він перебуває у музеї Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій працівники ДБР вирушили до музею Івана Гончара”, — йдеться в повідомленні.

Однак Петро Порошенко вже з’являвся на допити в Державне бюро розслідувань. Так, 28 лютого поточного року Порошенко в супроводі адвокатів прибув до відомства. Слідчі дії тривали близько 6 годин. #Букви розповідали, як все відбувалося.