Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в музеї Івана Гончар в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
Пізніше відомство опублікувало офіційну заяву з приводу подій в музеї Гончара. У ньому стверджується, що метою візиту в музей було вручення Порошенко повістки про виклик на допит, оскільки він нібито ще жодного разу не з’являвся в ДБР.
“П’ятий Президент України неодноразово повідомлявся про виклик на допит до ДБР, але жодного разу не з’явився. Із засобів масової інформації стало відомо, що він перебуває у музеї Гончара. З метою вручення повідомлення про виклик на допит та проведення слідчих дій працівники ДБР вирушили до музею Івана Гончара”, — йдеться в повідомленні.
Однак Петро Порошенко вже з’являвся на допити в Державне бюро розслідувань. Так, 28 лютого поточного року Порошенко в супроводі адвокатів прибув до відомства. Слідчі дії тривали близько 6 годин. #Букви розповідали, як все відбувалося.
- Раніше в партії “Європейська Солідарність” заявили, що Офіс президента Володимира Зеленського та Державне бюро розслідувань стежать за Петром Порошенкоом і графік допитів підганяють під графік міжнародних візитів.
- У січні Ірина Венедіктова, яка обіймала тоді посаду глави ДБР , в інтерв’ю “Лівому берегу” розповіла, як в бюро просуваються справи щодо Петра Порошенка і повідомила про його численні неявки на допити як свідка.
- Адвокат Порошенко Ігор Головань подав судовий позов проти Венедіктової з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР в якості свідка.