У суботу, 18 квітня, у Єрусалимі відбудеться церемонія сходження благодатного вогню — винесення запалених свічок з Гробу Господнього (кувуклії) з Єрусалимського Храму Воскресіння.

Про це повідомляє Посольство Ізраїлю в Україні у Twitter.

“У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню”, – йдеться у повідомленні.

Як відомо, щорічно у Велику Суботу перед Великоднем церемонію спільно проводять грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви. Винесення благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Серед частини православних християн існує повір’я, що вогонь, який виносить із Гробу грецький патріарх Єрусалиму, не лише благодатний, але і чудесний — його запалюють не люди, а він сходить з неба від Бога по молитві патріарха.

Зазначається, що цьогоріч через коронавірус церемонія пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Церемонію сходження благодатного вогню у 2020 році можна буде подивитися на телеканалі Інтер о 13:00.

Раніше Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що в цьому році Україна може не отримати Благодатний вогонь із храму Гробу Господнього (Єрусалим). Він пояснив, що були пропозиції найняти чартер. Але, на думку Епіфанія, краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів.