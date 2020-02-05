У ніч з 9 на 10 лютого у Лос-Анджелесі відбудеться грандіозна подія - 92-а церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії світу "Оскар".

#Букви розповідають, де можна буде подивитися пряму трансляцію.

Зірки традиційно зберуться в театрі “Долбі” у Голлівуді.

Номінантів на “Оскар-2020” оголосили 13 січня 2020 року після голосування, яке тривало з 2 по 7 січня.

Де дивитися трансляцію?

В Україні трансляція церемонії стартує о 01:30 – коли зірки будуть дефілювати червоною доріжкою. Офіційна ж церемонія почнеться в о3:00 і подивитися “Оскар-2020” можна буде на сайті, на сторінці у Twitter, на телеканалі ABC, або ж на українському телеканалі “Україна”.

Варто зазначити, що канал уже всьоме отримує права на мовлення та став ексклюзивним транслятором церемонії “Оскара”.

Коментувати подію буде ведучий Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом – Юрій Фізер.

Також ведучими ночі “Оскара-2020” будуть співачка Альона Вінницька, телеведучий Тимур Мірошниченко та діва Монро.

Варто зазначити, що “Оскар” можна буде подивитися в 225 країнах світу. І це буде друга церемонія, яка пройде без ведучого.