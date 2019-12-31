Уже сьогодні вночі жителі України зустрінуть Новий 2020-й рік. Новорічні свята триватимуть протягом двох тижнів.

У Києві масштабні гуляння відбуватимуться на Софійській і Контрактовій площах, де знаходяться новорічні локації з концертами і ярмарками. Розваги для жителів і гостей заплановані і в інших локаціях міста.

#Букви розповідають, куди можна піти на Новий рік у столиці України.

Головна ялинка країни на Софійській площі

На Софійській площі все готово до святкування Нового року: більш ніж 20-метрова ялинка, яскраві гірлянди, колоритні постаті Лускунчика та українських козаків, різноманітні атракціони, казковий різдвяний експрес і містечко “Чотири королівства”.

31 грудня, починаючи з 21:00, там буде проходити новорічний концерт. Святковий настрій створюватимуть співачка Руслана, танц-театр “Життя”, Державний симфонічний оркестр “Kyiv Fantastic Orchestra”, гурт “Мандри”.

Як відзначали в КМДА, приїхати на Софійську площу можна буде навіть після 24:00, адже в новорічну ніч столичний метрополітен і наземний пасажирський транспорт працюватимуть довше, а фунікулер – взагалі цілодобово.

Святкові заходи і концерти тут будуть проходити протягом всіх новорічних і різдвяних свят. Зокрема, на 7 січня запланована святкова хода звіздарів і різдвяний концерт.

Контрактова площа

На Контрактовій площі в Києві організовано містечко в етностилі, різдвяний ярмарок, стріт-арт каток, гірка, світлові інсталяції, колесо огляду.

Там також проходять святкові концерти за участю популярних виконавців, зокрема: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та багатьох інших.

На 31 грудня на Конрактовой площі запланований діджей-сет від DeluxeSound DJ’s (з 22:00 31 грудня до 02:00 1 січня).

Парк Шевченка

У парку Тараса Шевченка можна безкоштовно побувати відразу на двох локаціях, одна з яких – “романтичний каток”. Необхідно буде лише залишити на час катання заставу або документ, що засвідчує особу і отримати ковзани для зручного катання.

Там же організовані фотозони і новорічна ілюмінація. Каток працює щодня з 11:00 до 21:30.

Друга локація – квест-фестиваль “Йоль: країна легенд”. Вхід у “чарівне місто магії Йоль” безкоштовний. Там можна пройти різноманітні магічні ритуали, квести, спробувати “магічні напої” і поласувати смачною їжею.

Новорічне містечко працює з 10:00 до 22:00.

Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ)

На ВДНГ в новорічну ніч організована святкова програма з дискотекою 80-х, розіграшами та конкурсами. Початок – о 22:00. Ретро-вечірка триватиме до 4:00 ранку 1 січня.

Також запланована розважальна програма з аніматорами, конкурси, розіграші, сюрпризи і подарунки. На території ВДНГ є ковзанка під відкритим небом, гірки і екстремальні атракціони, а також фудкорт.

Арка дружби народів

Біля Арки дружби народів організований молодіжний фестиваль спортивного, активного і музичного відпочинку.

У ніч на 1 січня там також відбудеться новорічний концерт (початок приблизно в 18:00). Очікуються хороводи з участю Діда Мороза та Снігуроньки, розіграші новорічних подарунків з головної сцени “Різдвяної Арки”, і “дикі танці”, святковий марафон діджеїв, смачні частування та багато іншого.

Фестиваль китайський ліхтарів

На території Співочого поля в Києві в ці дні проходить новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів. Він триватиме до 2 лютого. Щодня цю локацію можна відвідати з 16:00 до 22:00.

На гостей чекають: більше 30 ілюмінаційних локацій; дитячі зони і резиденція Санта Клауса з подарунками; фуд-зона з китайськими ресторанами; ароматний глінтвейн; ярмарок сувенірів; тематичні майстер-класи; розважальна програма.