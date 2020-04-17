#Букви розповідають, де можна онлайн відслідковувати рівень забруднення повітря.
AirVisual
Це портал, на якому в режимі реального часу можна відстежувати, де на даний момент повітря найбрудніше.
Формула індексу зазвичай враховує до 6 основних забруднювачів (PM2,5, PM10, окис вуглецю, двоокис сірки, двоокис азоту і приземний озон) і розраховує відповідний ризик для здоров’я для кожного міста.
Індекс коливається від 0 до 500, де високі значення індексу вказують на більш високий рівень забруднення повітря і більш високий потенціал несприятливих наслідків для здоров’я. Наприклад, будь-яке значення, більше 300, вважається небезпечним, в той час як значення AQI 0-50 говорить про хорошу якість повітря.
AQICN
Цей портал надає інформацію про якість повітря в режимі реального часу для більш ніж 12 000 станцій в 1000 великих містах з 100 країн.
Telegram-бот “Індекс якості повітря в Києві”
Цей бот показує і пояснює індекс якості повітря в Києві, а також автоматично направляє застереження, якщо є ризик для здоров’я киян.
У боті є можливість вибрати район проживання. На даний момент доступно 26 районів: Поділ, Липки, Оболонь, Дарниця, Харківський масив, Лісовий масив, Соцмісто, Осокорки, Нивки, Шулявка, Відрадний, Голосіїв, Лук’янівка, Позняки, Борщагівка, Солом’янка, Святошин, Воскресенка, Русанівка, Мінський масив, Теремки, ВДНГ, м. Вишневе, м. Ірпінь, м. Бориспіль, м. Бровари.
Повідомлення з інформацією щодо індексу якості повітря надходять виключно для обраного району.
SaveEcoBot
Цей бот агрегує дані з найбільшої кількості відкритих джерел, серед яких громадські і комерційні проєкти, органи місцевого самоврядування, університети та станції окремих жителів країни.
У боті також можна знайти інформацію про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля.
- Напередодні повідомлялося, що через пожежу в Чорнобильській зоні в Києві спостерігається задимленість повітря. Містян попросили не відчиняти вікна та не виходити з дому.
- Зранку 17 квітня індекс якості повітря в Києві становив 169 одиниць (шкідливо).