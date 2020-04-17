Станом на 11:00 17 квітня, рівень забруднення повітря в Києві перевищив норму майже в сім разів, склавши 338 при необхідних 50. Про викиди в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів повідомляють також жителі інших міст України.

#Букви розповідають, де можна онлайн відслідковувати рівень забруднення повітря.

Це портал, на якому в режимі реального часу можна відстежувати, де на даний момент повітря найбрудніше.

Формула індексу зазвичай враховує до 6 основних забруднювачів (PM2,5, PM10, окис вуглецю, двоокис сірки, двоокис азоту і приземний озон) і розраховує відповідний ризик для здоров’я для кожного міста.

Індекс коливається від 0 до 500, де високі значення індексу вказують на більш високий рівень забруднення повітря і більш високий потенціал несприятливих наслідків для здоров’я. Наприклад, будь-яке значення, більше 300, вважається небезпечним, в той час як значення AQI 0-50 говорить про хорошу якість повітря.

Цей портал надає інформацію про якість повітря в режимі реального часу для більш ніж 12 000 станцій в 1000 великих містах з 100 країн.

Цей бот показує і пояснює індекс якості повітря в Києві, а також автоматично направляє застереження, якщо є ризик для здоров’я киян.

У боті є можливість вибрати район проживання. На даний момент доступно 26 районів: Поділ, Липки, Оболонь, Дарниця, Харківський масив, Лісовий масив, Соцмісто, Осокорки, Нивки, Шулявка, Відрадний, Голосіїв, Лук’янівка, Позняки, Борщагівка, Солом’янка, Святошин, Воскресенка, Русанівка, Мінський масив, Теремки, ВДНГ, м. Вишневе, м. Ірпінь, м. Бориспіль, м. Бровари.

Повідомлення з інформацією щодо індексу якості повітря надходять виключно для обраного району.

Цей бот агрегує дані з найбільшої кількості відкритих джерел, серед яких громадські і комерційні проєкти, органи місцевого самоврядування, університети та станції окремих жителів країни.

У боті також можна знайти інформацію про забруднення, забруднювачів та інструменти захисту довкілля.