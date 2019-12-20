Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Адреси цих ярмарків у районах столиці повідомили у КП “Київський магазин”.

Зокрема, у Голосіївському районі ярмарки будуть на:

  • вул. Ізюмська, 1
  • вул. Лятошинського, 14
  • вул. Академіка Заболотного, 48-А
  • вул. Маршала Конєва, 5
  • вул. Академіка Вільямса, 6-А
  • вул. Васильківська, 11/11

У Дарницькому районі:

  • вул. Архітектора Вербицького, 16
  • вул. Бориса Гмирі, 1
  • вул. Бориса Гмирі, 8
  • вул. Декабристів, 9
  • вул. Єлизавети Чавдар, 1
  • вул. Єлизавети Чавдар, 2
  • вул. Михайла Драгоманова, 1
  • вул. Михайла Драгоманова, 5-7
  • вул. Олени Пчілки, 2
  • вул. Олександра Мишуги, 2
  • вул. Олександра Мишуги, 4
  • вул. Михайла Гришка, ½
  • вул. Срiбнокiльська, ½
  • вул. Срiбнокiльська, 5
  • вул. Срiбнокiльська, 13
  • вул. Урлiвська, 11/44-2
  • вул. Ялтинська, 5-А
  • вул. Ялтинська, 5-Б

Дніпровська набережна (біля ТЦ “Новус”)

  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
  • просп. Петра Григоренка, 26
  • просп. Петра Григоренка, 41
  • Харківське шосе, 49
  • Харківське шосе, 57
  • Харківське шосе, 144
  • перетин вул. Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
  • вул. Здолбунівська, 2
  • вул. Архітектора Вербицького, 28-А

У Деснянському районі:

  • вул. Теодора Драйзера, 21
  • вул. Градинська, 6
  • просп. Володимира Маяковського, 15
  • просп. Володимира Маяковського, 44
  • просп. Володимира Маяковського, 97

У Дніпровському районі:

  • б-р Ігоря Шамо, 2/7
  • вул. Амвросія Бучми, 10
  • вул. Андрія Малишка, 4-А
  • вул. Івана Миколайчука, 9
  • вул. Миропільська, 25
  • вул. Митрополита Андрея Шептицького,1/2
  • вул. Празька, 1/35
  • вул. Райдужна, 4
  • вул. Регенераторна, 5-В
  • вул. Юрія Шумського, 1
  • просп. Соборності, 2/1
  • просп. Соборності, 4
  • перетин вул. Ентузіастів, 37 та б-ру Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймена Стальського та Курнатовського
  • перетин вул. Сулеймана Стальського та б-ру Перова
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

В Оболонському районі:

  • вул. Бережанська, 22
  • вул. Вишгородська, 44
  • вул. Героїв Дніпра, 30
  • вул. Героїв Дніпра, 32
  • вул. Героїв Дніпра, 34
  • вул. Івана Івашкевича, 6/8-А
  • вул. Йорданська, 17
  • вул. Маршала Малиновського, 3
  • вул. Маршала Малиновського, 12
  • вул. Маршала Малиновського,34
  • вул. Олександра Архипенка, 6-А
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1)
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2)
  • площа Оболонська, 6 (локація № 3)
  • просп. Героїв Сталінграда, 27
  • просп. Героїв Сталінграда, 46
  • просп. Мінський, 2
  • просп. Оболонський, 1-Б
  • просп. Маршала Рокоссовського, 3/4

У Подільському районі:

  • вул. Верхній Вал, 16
  • вул. Вишгородська, 45 (біля магазину “Варус”)
  • вул. Вишгородська, 21/6
  • вул. Маршала Гречка, 18
  • вул. Світлицького, 30/20 (локації № 1)
  • вул. Світлицького, 30/20 (локація № 2)
  • просп.Василя Порика, 2 (розподільча смуга)
  • просп. Георгія Гонгадзе, 20
  • просп. Правди, 39
  • просп. Правди, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локація № 1)
  • просп. Правди, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локація № 2)
  • просп. Правди, 66 (локація № 1)
  • просп. Правди, 66 (локація № 2)
  • просп. Свободи, 2
  • вул. Івана Кавалерідзе, 1
  • вул. Юрія Кондратюка, 2

У Солом’янському районі:

  • б-р Чоколівський, 19-21
  • вул. Солом’янська, 39
  • б-р Чоколівський, 22