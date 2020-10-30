Дудл з’явився на стартовій сторінці пошуковика.

У грі потрібно допомагати коту боротися з привидами та іншими упирями. Для цього слід за допомогою курсору малювати символи, які знаходяться над головами у противників.

ДОВІДКА. Гелловін – сучасне міжнародне свято, висхідне до традицій древніх кельтів Ірландії і Шотландії, історія якого почалася на території сучасних Великобританії та Північної Ірландії. Відзначається щороку 31 жовтня, в переддень Дня всіх святих.