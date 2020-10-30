В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу святкують Геловін, який є один з найпопулярніших містичних свят.

#Букви розповідають про історію та традиції свята.

Історія свята

Геловін – це кельтське язичницьке свято. Племена, які проживали на території нинішніх Ірландії, Шотландії та Англії ділили рік на два сезони – зиму і літо, і 31 жовтня був останнім днем в році.

Вважалося, що саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи приходили в світ людей. Для того, щоб захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми. Приблизно в XVI столітті склалася традиція випрошування солодощів вночі 31 жовтня.

Коли в 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували в Америку, свято перекочував разом з ними.

Звичай одягати карнавальні костюми і носити з собою “світильник Джека” з’явився тільки на початку XX століття, але в обмін на гроші або їжу спочатку потрібно було пропонувати різні розваги.

Варто зазначити, що назва Геловіна (Halloween) вперше згадується в 1745 році. Слово походить від англійського Hallowe’en – скорочення виразу All Hallow’s Eve – вечір (напередодні) Дня всіх святих, який в свою чергу розшифровується як All Hallowed Souls Eve – дослівно: Вечір всіх святих душ.

Традиції Геловіна

Містичне свято прийнято відзначати з відповідними атрибутами.

Головним аксесуаром Геловіна є гарбуз, на якому вирізана моторошна мордочка. Вважається, якщо вставити всередину такого гарбуза свічку, світло Джека буде відганяти злих духів Геловіна.

Джеком, за легендою, звали коваля-п’яницю, якому двічі вдалося обдурити диявола і змусити його дати обіцянку після смерті не забирати його душу в пекло. Але так як життя Джека пройшла в пияцтві та гріху, після смерті в рай його не пустили. Однак і в пекло його також забирати через обіцянку не стали. Тепер Джек ходить землею і ніяк не може знайти собі місця.

Також в свято діти і дорослі переодягаються в костюми різних нечистих сил: привидів, вампірів, відьом і т.д.

Ще однією традицією є прикраса будинку. Перед ним також ставлять “світильник Джека”. А домогосподарки готують частування в формі павуків, привидів, “відьомських пальців”.

Геловін в Україні

В Україні свято почали відзначати порівняно недавно. Найбільш активно його відзначає молодь, але є багато скептиків, які вважають свято чужою традицією.

У нічних клубах традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси – на кращий костюм і на найстрашніший грим.