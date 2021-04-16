Гельсінська комісія США закликала до стримування режиму Путіна

Гельсінська комісія Конгресу США прокоментувала введення нових санкцій проти Росії, закликавши й далі стримувати режим Володимира Путіна.

Про це сказано в заяві комісії.

Голова Гельсінської комісії, сенатор Бен Кардін, а також член комісії Роджер Уїкер, назвали рішення президента США Джо Байдена ввести санкції проти Росії – “сміливим”.

“Президенту потрібно відверто говорити з Росією про наслідки її дій. Нам потрібно буде дотримуватися цього курсу і продовжувати використовувати Закон Магнітського і виконавчу владу для подальшого стримування цього небезпечного режиму”, – заявив Кардін.

Однак Уїкер впевнений, що санкції матимуть “мінімальний ефект” проти путінського режиму.

“Чим довше ми чекаємо, щоб Москва відчула реальні наслідки за свої зловмисні дії, тим довше російський народ буде продовжувати страждати від жорстокого авторитарного режиму Путіна”, – заявив Уїкер.

Довідка. Гельсінська комісія (Baltic Marine Environment Protection Commission, The Helsinki Commission, HELCOM) – комісія з захисту морського середовища Балтійського моря. Створена в результаті підписання Гельсінської конвенції 1992 року й об’єднує такі країни як Швеція, Данія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Польща і Росія.