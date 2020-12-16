Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна".

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

“Щиро вдячний партнерам України за підтримку цьогорічної посиленої резолюції ГА ООН щодо ситуації із правами людини у Криму. Її ухвалення вкотре доводить, що світ солідарний з Україною у невизнанні російської спроби анексії Криму”, – написав він.

“Резолюція закликає держави-члени посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб вона виконала свої зобов’язання за міжнародним правом як окупаційна держава, а також надати доступ до Криму міжнародним моніторинговим місіям”, – зазначив Кулеба.

Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн, передає “Укрінформ”.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму, спроба анексії й тимчасова окупація півострова Росією. Документ також звертає увагу на нав’язування кримчанам російського громадянства, проведення незаконних виборчих кампаній і голосувань, зміну демографічного складу населення Криму та придушення національної ідентичності.

Фото: “Укрінформ”

Резолюція також засуджує незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму. Окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними і їх слід називати виключно “окупаційними органами Російської Федерації”.

Проєкт резолюції був підтриманий у листопаді Третім комітетом Генеральної Асамблеї ООН із соціальних і гуманітарних питань. Співавторами резолюції виступили Україна, Грузія, Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та інші країни-партнери України.