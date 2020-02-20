Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

“Після нелегкого засідання Ради Безпеки готуємося до не менш відповідальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН. Дебати відбудуться в четвер, 20 лютого, у рамках пункту порядку денного “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України “, включення якого у 2018 р. ініціювала українська делегація“, – йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, засідання Радбезу у вівторок було сфокусоване більше на безпеці, а на засіданні Генасамблеї очікуються багатосторонні дискусії.

Він зазначив, що Україна хоче приділити увагу широкому спектру проблем на територіях, які окупувала Російська Федерація: політичних, безпекових, гуманітарних, економічних, соціальних та культурних.

“Мова йтиме як про Донбас, так і про Крим. Маємо близько 30 спікерів. З часу початку російської агресії в 2014 р. в Генеральній Асамблеї ООН були схвалені 7 важливих для нас резолюцій: про територіальну цілісність України, про захист прав людини на Кримському півострові, а також про проблему мілітаризації частин Чорного та Азовського морів. Фактично, на сьогодні, ООН та її Генасамблея залишаються ключовим міжнародним майданчиком, на якому послідовно порушується питання Криму. Плануємо й надалі використовувати інструменти ООН у контексті зусиль з деокупації українських територій“, – додав Ніколенко.