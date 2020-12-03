Генасамблея ООН 3 і 4 грудня проведе спеціальну сесію з відповідей на виклики пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті ООН.

Там зазначають, що пандемія COVID-19 – це не тільки найбільший глобальна криза в галузі охорони здоров’я з моменту створення Організації Об’єднаних Націй. Це також гуманітарна, соціально-економічна криза, криза в області безпеки і прав людини.

“Міжнародне співтовариство може переломити цю кризу за допомогою колективних, скоординованих дій щодо реалізації Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року та цілей цього розвитку. За допомогою цієї структури країни можуть розробляти стратегії для пом’якшення наслідків COVID-19, відновлення, подальшого розвитку”, – йдеться в повідомленні.

У засіданні візьмуть участь глави держав, урядів, профільних відомств з понад 150 країн світу, генсек ООН, президенти Генасамблеї, Економічної і соціальної ради (ЕКОСОР), глава ВООЗ, та інші представники міжнародних організацій.

Виступи іноземних лідерів плануються в інтерактивному режимі.