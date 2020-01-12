Сім держав - членів Організації Об'єднаних Націй (ООН) позбавили права голосу в Генасамблеї через несплату внесків до бюджету організації.

Про це повідомляється на сайті організації.

Відзначається, що таке рішення продиктоване тим, що країни не виплачували встановлені внески і їх заборгованості перевищили суму платежів за останні два роки.

Уточнюється, що права голосу були позбавлені, згідно 19 статті статуту ООН, Венесуела, Гамбія, Ємен, Лесото, Ліван, Тонга і Центрально-Африканська Республіка.

Так найбільша заборгованість виявилася у Венесуели, яка винна більше $21 млн.

Також в списку боржників перебувають Коморські острови, Сомалі, Сан-Томе і Прінсіпі, які поки не позбавлені права брати участь в голосуванні на сесії ГА.