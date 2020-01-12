Про це повідомляється на сайті організації.
Відзначається, що таке рішення продиктоване тим, що країни не виплачували встановлені внески і їх заборгованості перевищили суму платежів за останні два роки.
Уточнюється, що права голосу були позбавлені, згідно 19 статті статуту ООН, Венесуела, Гамбія, Ємен, Лесото, Ліван, Тонга і Центрально-Африканська Республіка.
Так найбільша заборгованість виявилася у Венесуели, яка винна більше $21 млн.
Також в списку боржників перебувають Коморські острови, Сомалі, Сан-Томе і Прінсіпі, які поки не позбавлені права брати участь в голосуванні на сесії ГА.
- У понеділок, 9 грудня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка, зокрема, закликає Російську Федерацію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.