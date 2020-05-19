Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ підтримав 261 нардеп.
Зазначається, що за даними Міністерства оборони, сьогодні у Збройних Силах України служать 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери.
Крім того, статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9 916 жінкам, також 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначили державними нагородами України.
Зазначається, що вживання коректних назв дозволяє адекватно відобразити роль обох статей — і жінок, і чоловіків у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.
Тому з метою вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу нардепи у першому читанні підтримали зміну назви державного свята День захисника України на День захисників України.
- Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на передову в зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) зустрівся з українськими бійцями і вручив їм державні нагороди.