Народні депутати Верховної Ради сьогодні на засіданні попередньо схвалили перейменування Дня захисника України на День захисників України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримав 261 нардеп.

Зазначається, що за даними Міністерства оборони, сьогодні у Збройних Силах України служать 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 — старші офіцери.

Крім того, статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9 916 жінкам, також 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначили державними нагородами України.

Зазначається, що вживання коректних назв дозволяє адекватно відобразити роль обох статей — і жінок, і чоловіків у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

Тому з метою вшанування мужності та героїзму жінок та чоловіків — захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу нардепи у першому читанні підтримали зміну назви державного свята День захисника України на День захисників України.