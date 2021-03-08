Про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому на сторінці “Європейської Солідарності” у Facebook.
“Нам справді давно пора зламати стереотипи, що “чоловік не може виховувати дитину”, а жінка “не може займати керівні посади чи бути політиком”. Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще”, – сказала Марина Порошенко.
Вона нагадала, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.
Разом з тим Порошенко зауважила, що фракція “Європейської Солідарності” у Верховній Раді на 30% складається з депутаток, а на довибори висунула ще двох кандидаток – Марусю Звіробій та Юлію Кузьменко. Київська міська рада також представлена 30% депутаток.
За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють “печерно-патріархальні погляди – і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами”.
“Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою “Європейської Солідарності” на Рівненщині [Оксаною Майбородою], коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму, адже країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна”, – каже Порошенко.
- Раніше п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко привітав українок зі святом 8 березня і зауважив, що сучасна жінка — це не тільки мати і берегиня, а й рятівниця і захисниця.
- Нагадаємо, сьогодні в світі відзначають 8 березня – Міжнародний жіночий день.