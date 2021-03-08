Лідерка "Європейської Солідарності" у Київраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко нагадала про важливість виховати цивілізоване толерантне суспільство, яке категорично не сприймає дискримінації щодо віку, статі, походження чи інших відмінностей своїх громадян.

Про це вона сказала у відеозверненні, опублікованому на сторінці “Європейської Солідарності” у Facebook.

“Нам справді давно пора зламати стереотипи, що “чоловік не може виховувати дитину”, а жінка “не може займати керівні посади чи бути політиком”. Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще”, – сказала Марина Порошенко.

Вона нагадала, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.

Разом з тим Порошенко зауважила, що фракція “Європейської Солідарності” у Верховній Раді на 30% складається з депутаток, а на довибори висунула ще двох кандидаток – Марусю Звіробій та Юлію Кузьменко. Київська міська рада також представлена 30% депутаток.

За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють “печерно-патріархальні погляди – і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами”.

“Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою “Європейської Солідарності” на Рівненщині [Оксаною Майбородою], коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму, адже країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна”, – каже Порошенко.