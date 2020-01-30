Про це повідомляє портал Emojipedia.
У середу, 29 січня консорціум Unicode оголосив, що список емодзі на 2020 рік завершено. У більшості користувачів 117 нових смайликів з’являться на пристроях з оновленнями програмного забезпечення протягом 2020 року.
В рамках анонсу Unicode опублікував файли даних та діаграми для Emoji 13.0, з прикладами зображень, показаними в діаграмах. Як й у всіх нових релізах смайликів, зовнішній вигляд кожного смайлика залежить від платформи. Emojipedia підготували свої версії в глянсовому стилі, аби продемонструвати, як приблизно нові смайли будуть виглядати на основних платформах, як iOS, Android, WhatsApp або Twitter.
Оновлення включають в себе, наприклад, гендерно-нейтральну версію Санта Клауса, чоловіка з фатою та жінку в смокінгу, популярний напій Bubble Tea, кілька версій людей (чоловіка, жінку та гендерно-нейтральну особу), які годують дитину. Також з’являться людські органи та незвичайні тварини — черв’яки, бізони та бобри.
А в цьому ролику всі нові смайли показані зблизька:
Довідка. Емодзі — популярні символи, які широко використовуються переважно в Інтернеті. Саме слово “емодзі” є японським виразом, що в перекладі звучить як “слово в картинці”. Перші символи були розроблені в 1990 році співробітником комунікаційної компанії Джеремі Берджем. У 2011 року компанія Apple включила емодзі в розкладку клавіатури для своїх смартфонів.
- У жовтні 2019 року Apple випустила 398 нових емодзі в оновленій версії iOS. Серед новинок – сотні гендерно-нейтральних смайлів і багато чого іншого.
- 24 березня компанія Apple запропонувала консорціуму Unicode новий набір емодзі, які присвячені людям з обмеженими можливостями.