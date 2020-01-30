Про це повідомляє портал Emojipedia.

У середу, 29 січня консорціум Unicode оголосив, що список емодзі на 2020 рік завершено. У більшості користувачів 117 нових смайликів з’являться на пристроях з оновленнями програмного забезпечення протягом 2020 року.

В рамках анонсу Unicode опублікував файли даних та діаграми для Emoji 13.0, з прикладами зображень, показаними в діаграмах. Як й у всіх нових релізах смайликів, зовнішній вигляд кожного смайлика залежить від платформи. Emojipedia підготували свої версії в глянсовому стилі, аби продемонструвати, як приблизно нові смайли будуть виглядати на основних платформах, як iOS, Android, WhatsApp або Twitter.

Оновлення включають в себе, наприклад, гендерно-нейтральну версію Санта Клауса, чоловіка з фатою та жінку в смокінгу, популярний напій Bubble Tea, кілька версій людей (чоловіка, жінку та гендерно-нейтральну особу), які годують дитину. Також з’являться людські органи та незвичайні тварини — черв’яки, бізони та бобри.