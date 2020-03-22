Генеральний директор Amazon Джефф Безос звернувся до співробітників компанії, яких налічується 800 тисяч про те, що ситуація зі спалахом коронавірусу, швидше за все, "погіршиться, перш ніж вирішиться".

Безос опублікував своє звернення на своїй сторінці в Instagram, йдеться в матеріалі Bloomberg.

У матеріалі сказано, що американські законодавці звинувачують Amazon в тому, що під час епідемії коронавыруса керівництво вживає недостатньо заходів для захисту своїх співробітників, які наражаються на небезпеку під час доставки товарів клієнтам. Як відомо, зараз клієнти уникають відвідування магазинів і попит на послуги компанії значно виріс.

“Це не бізнес, як зазвичай, зараз час сильного стресу і невизначеності”, – написав Безос в Instagram.

“Це також момент, коли робота, яку ми виконуємо, є найважливішою”, – написав мільярдер.

Звернення Джеффа Безоса і його перші публічні коментарі щодо спалаху коронавірусу припали на час, коли законодавці США та регулюючі органи по всій країні приймають рішення щодо припинення роботи низки підприємств й забезпечення заходів, коли співробітники повинні залишатися вдома і зменшити свою схильність інфекції, пише Bloomberg. Відзначається, що коронавірусом сьогодні заражені близько 300 тисяч осіб у всьому світі, від якого загинуло щонайменше 13 тисяч людей.

У той же час Amazon зіткнулася із зростанням попиту на свої послуги. Особливо клієнти замовляють дитяче харчування, дезінфікуючі засоби для рук і медичне приладдя. У зв’язку з цим компанія оголосила про плани найняти на роботу ще 100 тисяч працівників і тимчасово підвищила оплату праці співробітникам складу. Спільно з партнерами по контрактним поставкам, в Amazon розпорядилися підвищити зарплату й водіям, які не працюють безпосередньо в Amazon. Ключовий конкурент – Walmart Inc. також наймає працівників і розподіляє премії співробітникам, задовольняючи ріст попиту.

Більше плати

Обидві компанії стикаються з критикою з боку законодавців, об’єднань робітників і активістів за те, що вони роблять недостатньо, щоб захистити своїх співробітників з погодинною оплатою, які знаходяться безпосередньо в зоні ризику.

У п’ятницю, група працівників з Walmart, Amazon і інших великих компаній роздрібної торгівлі під назвою United for Respect вимагала оплачувану відпустку для тих, хто постраждав від спалаху коронавіруса, і більш ефективних заходів захисту від своїх роботодавців. Amazon, в свою чергу, оголосив в суботу, що працівники з погодинною оплатою в сфері доставки в США будуть отримувати подвійну оплату за кожну годину роботи, понад норми, тобто понад 40 годин, робота буде оплачуватися за подвійним тарифом в період з 15 березня по 9 травня. Це рішення послідувало після тимчасового підвищення погодинної оплати на 2 долари за годину і яке буде діяти до квітня.

Моніка Муді, 22-річна співробітниця Amazon, яка працює на складі біля Шарлотти, (Північна Кароліна), сказала, що у неї і її колег немає достатнього захисного спорядження і часу, щоб помити руки під час зміни. Вона вважає, що склад тимчасово повинен бути закритий для дезінфекції.

Більш агресивні міри

Також в п’ятницю четверо сенаторів-демократів на чолі з Корі Букером з Нью-Джерсі звернулися до Безоса з проханням, щоб компанія впровадила більш “агресивні” заходи безпеки і запропонувала своїм працівникам вищу заробітну плату. У листі повідомлялося, що працівники Amazon знаходяться на “передовій лінії” під час епідемії, проте у них немає ні часу, ні ресурсів, щоб захистити себе. Водії служби доставки Amazon в Каліфорнії повідомили Bloomberg, що вони отримують одну дезінфікуючу серветку для очищення фургонів перед початком зміни.

Безос зазначив, що компанія збільшила кількість прибирань на своїх об’єктах та впровадила інструкції для співробітників, щоб вони трималися один від одного на безпечній відстані. Однак, отримання належного обладнання залишається проблемою, підтвердив Безос. Тим більше, що в середу Amazon повідомила про перший підтверджений випадок інфікування коронавірусом серед своїх співробітників в США. Випадок зареєстрований на станції доставки недалеко від нью-йоркського аеропорту LaGuardia.

“Ми розмістили замовлення на покупку мільйонів медичних масок, які ми хочемо роздати нашим співробітникам і підрядникам. Але далеко не всі з цих замовлень поки що були виконані … Масок в світі не вистачає, і на даний момент уряди направляють їх в установи з найбільш високими потребами, такі як лікарні та клініки “, – додав Безос.

Він пояснив, що пріоритет в замовленні медичних масок поки у медичних установ.

“Коли прийде наша черга (на виконання замовлення – ред.) масок, – в першу чергу ми передамо їх співробітникам і партнерам, які працюють з тим, щоб доставити людям необхідні продукти”, – сказав гендиректор компанії.

Відзначимо, Amazon входить в трійку найбільших компаній США, що робить Безоса одним з найбагатших людей світу. Проте, його критики кажуть, що він міг би зробити більше.

“Дешеві розмови”, – вважає Данія Раджендра, директор Athena, групи, яка захищає права робітників з погодинною оплатою і співробітників малих підприємств, а також часто критикує Amazon.

“Замість того, щоб зосереджуватися на недоступному обладнанні, Безос і його корпорація повинні зробити реальні кроки щодо захисту здоров’я населення і працівників. Він повинен почати з самих основ, таких як достатня кількість часу, щоб помити руки, медичне страхування для всіх, хто цього потребує, і оплачувану відпустку, щоб люди, які повинні залишатися вдома, могли на це піти”, – сказала вона.