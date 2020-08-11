Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після смерті Стіва Джобса в 2011 році, компанія Apple була оцінена приблизно в $350 млрд, а під керівництвом Кука капіталізація компанії зросла майже до $2 трлн.

Велика частина стану Кука складається з премій у вигляді акцій, наданих йому, після того як він приєднався до Apple в 1998 році.

Крім того, він отримав величезну нагороду у вигляді акцій з обмеженим доступом в свій перший день в якості генерального директора.

На даний момент Кук володіє трохи менше, ніж мільйоном акцій Apple, або близько 0,02 % від загальної кількості паперів. Їх вартість оцінюється в 375 млн доларів. Ще близько 650 млн доларів він отримав у вигляді доходів від продажу акцій, дивідендів та інших компенсацій.