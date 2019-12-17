Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Нарешті це сталося. Міністр прийняла мою заяву про звільнення за власним бажанням і цей тиждень — мій останній на посаді генерального директора Центру громадського здоров’я України. Основна причина мого рішення — відсутність діалогу щодо подальшого місця центру і його ролі як координувальної структури Громадського здоров’я”, – пише він.

За словами Курпіти, в міністерстві планують створювати мережу установ для того, щоб контролювати захворювання і розвивати регіональні центри громадського здоров’я.

“Мені здається, що це подвійне трактування — помилкова. Тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їх задуми”, – вважає він.

Відзначається, що Володимир Курпіта очолював Центр громадського здоров’я з початку 2018 року. Відомство відповідає за збереження і зміцнення здоров’я, оцінює епідеміологічні ризики, моніторить захворювання, проводить заходи щодо організації біологічного захисту та безпеки, дослідження в області епідеміологічного та санітарного здоров’я населення.