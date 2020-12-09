Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Коли вона бойкотувала нас, наші продажі фактично виросли на 1000%. Вона отримала звання працівника місяця за те, що привернула увагу до Goya та адобо”, – сказав Унануе під час радіоінтерв’ю з The Michael Berry Show у понеділок.

При цьому дані про продажі Goya не розголошуються.

У вівторок Окасіо-Кортес написала в Twitter, що не закликала до бойкоту. Її твіт був частиною негативної реакції, з якою компанія Goya зіткнувся в липні після виступу Унануе в Білому домі, де він вихваляв президента Дональда Трампа. Він був запрошений у Білий дім в рамках ініціативи адміністрації щодо латиноамериканського процвітання.

У відповідь Окасіо-Кортес поділилася відео з зауваженнями на адресу Унануе, сказавши: “О, дивіться, це звук того, як гуглила рецепт “як зробити своє власне адобо”. Вона поділилася знімком екрана з текстом, в якому описувався домашній рецепт адобо.

Окасіо-Кортес заявила, що не закликала до бойкоту Goya: “Ні, я просто погуглила те, як зробити власне адобо”. Конгресмен з Нью-Йорка розкритикувала висвітлення її висловлювань в ЗМІ, зокрема те, що телеканал Fox News назвав це бойкотом.

Адобо – спосіб приготування свинини – тушкування з оцтом, соєвим соусом та приправами.