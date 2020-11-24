Про це повідомляє Офіс президента України.

“Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ “Південне”. Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти”, – повідомили в ОПУ.

Олександр Дегтярьов народився 31 жовтня 1951 року в Кіровській області в РРФСР. Закінчив Ленінградський механічний інститут за фахом “Двигуни літальних апаратів”. Працював в КБ Південне після закінчення інституту, з 1975 року. Академік НАН України, доктор технічних наук, академік Міжнародної академії астронавтики.