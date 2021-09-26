Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла прогнозує, що світ зможе повернутися до нормального життя протягом року, але для цього потрібні щорічні щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

“Я думаю, що протягом року ми зможемо повернутися до нормального життя. Я не думаю, що нові штами більше не будуть з’являтися, і я не думаю, що ми зможемо прожити своє життя без щеплень від коронавируса”, – сказав Бурла в програмі This Week на каналі ABC.

Він також припустив, що, ймовірно, будуть потрібні щорічні щеплення від коронавірусу: “Вакцин буде вистачати як мінімум на рік, і я думаю, що найбільш вірогідним сценарієм буде щорічна вакцинація”.

Передбачення Бурли щодо того, коли відновиться нормальне життя для жителів планети, збігається з прогнозом генерального директора Moderna Стефана Банселя. “На сьогоднішній день, я вважаю, що через рік”, – сказав Бансель швейцарській газеті Neue Zuercher Zeitung.