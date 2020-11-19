Про це він сказав в коментарі виданню Axios.

“Обраний президент Байден і оточуюча його команда мають багатий досвід виконавчої влади, який повинен дозволити їм відразу приступити до справи. Адміністрація Трампа може продовжувати судові розгляди для підтвердження результатів виборів, заради безпеки і благополуччя американців, але вона не повинна затримувати перехід ні на хвилину”, – сказав Донохью.

Зазначається, що навіть керівники бізнесу, які спочатку стримувалися, тепер кажуть, що Трампу потрібно рухатися далі.

Крім гендиректора Торгової палати, подібну думку висловили і генеральний директор Національної асоціації виробників Джей Тіммонс, а також генеральний директор фінансового холдингу JPMorgan Chase Джеймі Даймон.