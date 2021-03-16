Гендиректор «Укроборонпрому» захворів на COVID-19 під час поїздки до Японії

Про це він повідомив в Facebook.
“З 16 березня я, в складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном, перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19”, – написав він.
Він додав, що почувається добре, перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції та залишається на зв’язку з командою концерну з робочих питань дистанційно.
“Попри те, що не зможу особисто взяти участь в переговорах, я впевнений, що цей важливий історичний візит, організований на запрошення японської сторони і якісно підготовлений командою нашого посла в Японії, буде успішним і результативним”, – заявив Гусєв.
- 2 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.