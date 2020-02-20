Про це він заявив в ефірі каналу “Україна 24”.

“Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші. Це 200 раз мінімальна зарплата. Це 836 000 гривен в місяць”, – сказав Смілянський.

Він додав, що для керівника державного підприємства, один випадок з фінансового моніторингу може коштувати 204 000 гривен штрафу. Ця сума, за словами Смілянського, “особисто на генерального директора”.

“Я сплатив останній квартал штраф, тому що ми на один день запізнилися з податків через комп’ютерні проблеми. Тому завжди ж всі рахують, скільки може бути”, – сказав він.

Гендиректор “Укрпошти” також пояснив, що його зарплата встановлена постановою Кабінету міністрів.

“Цей факт встановлений постанову Кабінету міністрів України, як розраховуються зарплати в держпідприємствах, відповідно до розмірів державних підприємств. Та має значення виручка, кількість співробітників”, – зазначив він.

(На відео з 6:40)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щомісячний оклад гендиректора “Укрпошти” Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме майже 2 млн гривень.

У 2020 році в фінансовий план компанії закладено заробітню плату для керівника більша на 440 тисяч — 1 млн 887 тисяч. У цю суму входить посадовий оклад (716,5 тисяч гривень), щомісячна премія (694 тисячі гривень) та інші виплати, передбачені законодавством (456,5 тисяч гривень).