Шведський ритейлер одягу H&M Group призначив Хелену Хельмерссон генеральним директором компанії. Вона стала першою жінкою, яка не була членом сім'ї Перссон, яка зайняла цю керівну посаду.

Про це повідомляється на сайті компанії.

H&M оголосила про масштабні перестановки в керівництві: у відставку пішов голова ради директорів компанії Стефан Перссон, який займав цей пост близько 20 років. Його наступником на цій посаді стане його син Карл-Йохан Перссон, до цього колишній генеральний директор H&M.

На посаду гендиректора H&M вирішили призначити Хелену Хельмерссон, яка раніше обіймала посаду виконавчого директора в H&M.

Вона займе цей пост відразу ж, а Карл-Йохан Перссон зможе очолити раду директорів тільки після щорічної зустрічі акціонерів у травні.

Відзначимо, що сім’ї Перссон – нащадкам засновника H&M Ерлінга Перссона – належить контрольний пакет акцій компанії.

В останні роки H&M переживала не найкращі часи, її доходи неухильно знижувалися, а конкуренція в галузі, перш за все з іспанської Inditex (бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho і ін.), посилювалася. Але за останній рік справи компанії покращилися, а зараз одночасно з повідомленням про зміну складу керівництва вона представила звіт про перший з 2015 року зростання річного прибутку. Прибуток зріс на 5,5%, до 13,4 млрд шведських крон ($1,4 млрд), в четвертому кварталі прибуток виріс майже на чверть, до $568,6 млн. За минулий рік акції H&M показали зростання більш ніж на третину.

Фото: Hennes & Mauritz AB

Хельмерссон вважається однією з найвпливовіших жінок в роздрібній торгівлі в усьому світі. Відзначається, що Хельмерссон буде не тільки виступати з ініціативами щодо підвищення стійкості в модній компанії, але і співпрацювати з політиками і зацікавленими сторонами на нових ринках, щоб стимулювати продажі.