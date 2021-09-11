Гендиректором Tinder вперше стане жінка

Про це повідомила пресслужба компанії.

Нюборг приєдналася до Tinder у 2020 році як генеральний менеджер по Європі, Близькому Сходу й Африці, де вона відкрила нові можливості в маркетингу в Європі та очолила стратегічні глобальні ініціативи в компанії.

Зазначається, що вона стане першою жінкою — генеральним директором Tinder з моменту його заснування у 2012 році.

Нюборг почне обіймати цю посаду з 27 вересня — після відставки Джима Ланзоне.

Цікаво, що зі своїм чоловіком вона познайомилася саме в Tinder.

“Я свайпнула свого чоловіка, і це змінило моє життя”, – зазначила Нюборг.

Вона розпочала свою кар’єру у сфері технологій з ролі співзасновниці благодійної акції Twestival, у рамках якої активісти зі 150 міст через Twitter зібрали майже 2 млн доларів для некомерційних організацій.

Потім вона обійняла керівну посаду в компанії-операторі мобільного зв’язку Edelman. Нюборг також є засновницею студії дизайну і розроблення застосунків Pleo і понад чотири роки працювала в команді Apple.