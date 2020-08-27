Про це повідомляє видання The Verge.
За даними видання FT, Маєр оголосив про те, що залишає посаду, в електронному листі працівникам компанії.
“Останніми тижнями, коли політичне середовище різко змінилося, я серйозно подумав про те, що потрібні корпоративні структурні зміни й про те, що це означає для глобальної ролі, на яку я підписався. На цьому тлі й через те, що ми очікуємо, що дуже скоро досягнемо рішення, я з важким серцем хотів би повідомити вам всім, що вирішив залишити компанію”, — йдеться у листі, яке цитує видання.
Представник TikTok в заяві для The Verge підтвердив інформацію про звільнення Маєра.
“Ми дякуємо йому за час, проведений в компанії, і бажаємо йому всього найкращого”, — сказав представник.
Маєр приєднався до TikTok в травні поточного року, залишивши посаду керівника відділу прямого споживчого контенту в Disney, де він опікався запуском стрімінгової платформи Disney+.
- Як відомо, президент США Дональд Трамп видав указ, згідно з яким компанія ByteDance повинна протягом 90 днів продати всі активи на території США, пов’язані з TikTok. Раніше він розпорядився заблокувати китайські додатки TikTok і WeChat на території своєї країни.
- Згодом Трамп заявив, що соціальну мережу ТікТок може придбати компанія Oracle.
- TikTok подала до суду, аби оскаржити заборону, введену президентом Трампом.