Кевін Маєр залишив посаду генерального директора TikTok на тлі суперечок з адміністрацією президента США Дональда Трампа і переговорів про продаж компанії.

Про це повідомляє видання The Verge.

За даними видання FT, Маєр оголосив про те, що залишає посаду, в електронному листі працівникам компанії.

“Останніми тижнями, коли політичне середовище різко змінилося, я серйозно подумав про те, що потрібні корпоративні структурні зміни й про те, що це означає для глобальної ролі, на яку я підписався. На цьому тлі й через те, що ми очікуємо, що дуже скоро досягнемо рішення, я з важким серцем хотів би повідомити вам всім, що вирішив залишити компанію”, — йдеться у листі, яке цитує видання.

Представник TikTok в заяві для The Verge підтвердив інформацію про звільнення Маєра.

“Ми дякуємо йому за час, проведений в компанії, і бажаємо йому всього найкращого”, — сказав представник.

Маєр приєднався до TikTok в травні поточного року, залишивши посаду керівника відділу прямого споживчого контенту в Disney, де він опікався запуском стрімінгової платформи Disney+.