#Букви розповідають, що про нього відомо.
Раніше, як відомо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішніх переміщених осіб було вирішено розділити на два міністерства.
Біографія
Сергій Бессараб народився 13 листопада 1955 року в Старих Кодаках Дніпропетровської області. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. Фрунзе, в 1990 році – Військову академію ім. Фрунзе в Москві, в 2002 році – Національну академію оборони України.
Служив в Закавказькому і Одеському військових округах СРСР, Північному і Південному оперативних командуваннях.
Бессараб одружений. Його дружина Алла Бессараб.
Кар’єра
З 2002 року – начальник штабу – перший заступник командувача армійським корпусом Північного оперативного командування. З 2005 року – начальник територіального управління “Північ”.
З травня 2012 року – перший заступник командувача Сухопутних військ.
У 2015-2016 роках був командувачем АТО. Далі займав пост заступника начальника Генштабу ЗСУ.
Декларація
Згідно з декларацією за 2018 рік, у Сергія Бесараба є службова квартира в Чернігові, а також земельну ділянку в Чернігівської області.
На нього також задекларований легковий автомобіль Toyota. У власності дружини ще один легковий автомобіль Mitsubishi.
Бессараб задекларував 887 тисяч 344 гривні заробітної плати за роботу в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також протягом року він отримав 8 тисяч 995 гривень соціальної допомоги та понад 94 тисяч гривень пенсії.
Дружина, Алла Бессараб, за рік отримала 19 тисяч 800 гривень пенсії.
На банківських рахунках у міністра 100 000 гривень.
Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.
- Парламент затвердив призначення Дениса Шмигаля новим головою уряду.
- Раніше сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Прем’єр–міністра Олексія Гончарука і його Уряду.