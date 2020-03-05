Міністерство у справах ветеранів в новому Кабінеті міністрів очолив Сергій Бессараб.

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Раніше, як відомо, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішніх переміщених осіб було вирішено розділити на два міністерства.

Біографія

Сергій Бессараб народився 13 листопада 1955 року в Старих Кодаках Дніпропетровської області. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. Фрунзе, в 1990 році – Військову академію ім. Фрунзе в Москві, в 2002 році – Національну академію оборони України.

Служив в Закавказькому і Одеському військових округах СРСР, Північному і Південному оперативних командуваннях.

Бессараб одружений. Його дружина Алла Бессараб.

Кар’єра

З 2002 року – начальник штабу – перший заступник командувача армійським корпусом Північного оперативного командування. З 2005 року – начальник територіального управління “Північ”.

З травня 2012 року – перший заступник командувача Сухопутних військ.

У 2015-2016 роках був командувачем АТО. Далі займав пост заступника начальника Генштабу ЗСУ.

Декларація

Згідно з декларацією за 2018 рік, у Сергія Бесараба є службова квартира в Чернігові, а також земельну ділянку в Чернігівської області.

На нього також задекларований легковий автомобіль Toyota. У власності дружини ще один легковий автомобіль Mitsubishi.

Бессараб задекларував 887 тисяч 344 гривні заробітної плати за роботу в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також протягом року він отримав 8 тисяч 995 гривень соціальної допомоги та понад 94 тисяч гривень пенсії.

Дружина, Алла Бессараб, за рік отримала 19 тисяч 800 гривень пенсії.

На банківських рахунках у міністра 100 000 гривень.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.