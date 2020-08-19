Компанія General Motors перегляне свою лінійку автомобілів з акцентом на електромобілі і різні інтелектуальні технології. Цей крок спрямований на автономізацію від Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Такий крок в компанії пояснили тим, що хочуть виробляти автомобілі, які найменш залежні від Китаю. Саме в Китаї виробляється значна частина деталей для автомобілів компанії, а через пандемію коронавірусу багато з них було зупинено.

Новий глава GM в Китаї Джуліан Бліссетт повідомив, що компанія відновить акцент на розкішні Cadillac. Тепер планується випуск ще більших, але екологічніших позашляховиків, а також – невеликих електромобілів.

“Ринок швидко електризується. Cadillac знаходиться на шляху до дуже сильної електрифікації. Buick також збираються електрифікувати”, – сказав Бліссетт.

Також він додав, що на електро перейдуть такі марки авто, як GM Baojun і Wuling.

На сьогоднішній день GM продає Chevrolet, Buick і Cadillac в Китаї, а також місцеві бренди Wuling і Baojun, і разом з німецьким Volkswagen залишається лідером на автомобільному ринку.