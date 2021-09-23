Корпорація General Motors показала нове сімейство електромоторів — вони вийшли компактніше, дешевше і легше ніж попередники.

Про це повідомляє пресслужба General Motors.

Розроблені GM, двигун із переднім приводом потужністю 180 кВт, двигун із заднім і переднім приводом потужністю 255 кВт і допоміжний двигун з повним приводом 62 кВт є частиною Ultium Drive.

“Двадцять років розроблення систем електроприводу і понад 100 років розроблення серійних автомобілів допомагають GM швидко перейти від звичайних автомобілів до електромобілів”, – сказав президент General Motors Марк Ройс на конференції.

Агрегати потужністю 180 і 255 кВт є двигуни з постійними магнітами, розроблені з метою мінімізувати використання важких рідкоземельних матеріалів, в той час, як агрегати потужністю 62 кВт є асинхронними двигунами.

В одному електромобілі можна використовувати до трьох електродвигунів – варіації GMC HUMMER EV 2022 року матимуть три окремих двигуни потужністю 255 кВт, що за оцінками GM становитиме 1000 кінських сил.

Розроблення програмного забезпечення Ultium Drive

Інженери GM також розробили програмне забезпечення для контролерів двигунів Ultium Drive.

Контролери Ultium Drive будуть визначати оптимальні моменти перерозподілу крутного моменту в машинах із двома і трьома моторами.