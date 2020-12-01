Автомобільний концерн General Motors і Nikola Corp оголосили про перегляд угоди про партнерство в області паливних елементів, в результаті чого акції Nikola впали майже на 25%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У вересні компанії оголосили про угоду, відповідно до якої GM поставить батареї, шасі, системи паливних елементів і завод з виробництва електричного пікапа Badger в обмін на 11% акцій і 700 мільйонів доларів. Після цього акції Nikola виросли на 40%. Але потім керівництво Nikola звинуватили в шахрайстві і введенні інвесторів в оману з приводу своїх технологічних розробок з метою залучити до співпраці інших автомобільних виробників.

У Nikola всі звинувачення відкинули.

Відповідно до нової угоди GM буде поставляти свою систему паливних елементів для комерційних напівпричепів автомобілів Nikola.

Представники компанії Nikola заявили, що як і раніше впевнені в підписанні до кінця року угоди з енергетичним партнером про будівництво водневих заправних станцій.

Акції Миколи впали майже на 25% на денних торгах, в той час як акції GM впали на 1,7%.