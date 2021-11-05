Про це повідомив його адвокат Ростислав Кравець.

“Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону”, — написав його адвокат, додавши фото генерала біля входу до Лук’янівського СІЗО.

П’ятий президент сповіщав, що 5 листопада Ігор Павловський може опинитися вдома. В п’ятницю заставу було внесено, генерал опинився на свободі.

Як сповіщалося, 22 жовтня громадська організація “Справа громад” оголосила збір коштів для внесення 18 млн гривень застави задля звільнення з-під варти генерала Ігоря Павловського. 4 листопада повну суму було зібрано . Участь в зборі взяли 6 тисяч осіб, решту, 15,9 млн гривень, додав Фонд Петра Порошенка.

Що відомо про справу проти генерала Павловського?

Державне бюро розслідувань підозрює генерала, колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.

7 червня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Валерію Шандрі, директору заводу “Кузня на Рибальському”. Суд заарештував його на 60 діб з можливістю внести заставу у 444 мільйони гривень.

12 липня Печерський суд задовольнив клопотання слідчих і узяв генерала Павловського під варту на два місяці з альтернативною заставою в понад 475 мільйонів гривень. Він залишатиметься під вартою до 28 вересня поточного року.

28 серпня прокурори хотіли без попередження подовжити запобіжний захід генералу Ігорю Павловському, проте вже в суді передумали подавати клопотання.

Згодом йому продовжили перебування у СІЗО до 28 вересня. #Букви також розповідали, що відомо про суддю, яка винесла це рішення.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Ростислав Павленко зазначив, що сума застави в понад 400 млн – це тортури. На переконання нардепки “ЄС” Вікторії Сюмар, завеликі суми застави у справі “Кузні на Рибальському” є свідченням політичної мотивації справи й порушенням прав людини.

Але потім Печерський суд зменшив суму застави до 18 млн грн.