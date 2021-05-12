У США генеральні прокурори з 44 штатів закликали компанію Facebook відмовитися від розробки версії соціальної мережі Instagram для дітей віком до 13 років.

Про це повідомляє американський телеканал CBC.

Прокурори підписали листа, адресованого генеральному директору Facebook Марку Цукербергу.

У своєму зверненні вони посилаються на дослідження, яке говорить про зростання проблем з психічним здоров’ям у дітей, які часто користуються соцмережами.

Крім того, на думку прокурорів, діти можуть потрапити на онлайн-шахраїв, маючи свої дані у відкритому доступі.

“Схоже, що Facebook, не відповідає на запит по суспільної проблеми, а створює його. Платформа Instagram Kids створюється переважно для дітей, які б не завели Instagram-аккаунт, якби такого продукту не було. Якщо коротко, то дитяча версія Instagram шкідлива для своєї основної аудиторії по тисячі причин”, – йдеться у листі.

Зараз дітям до 13 років не дозволяється мати обліковий запис в Instagram, якщо в описі профілю не вказано, що акаунтом керує один із батьків або опікун.