Генеральне консульство Республіки Польща у Львові на тиждень змінює режим роботи через погіршення в Україні ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє посольство Республіки Польща.

“Генеральне консульство Республіки Польща у Львові повідомляє, що у зв’язку з епідемічною ситуацією в період з 7 по 14 серпня 2020 року заклад змінює режим роботи”, – йдеться в повідомленні.

У консульстві повідомили, що з 10 серпня припиняється прийом візових анкет – як в консульстві, так і в пунктах прийому візових анкет, заяв з метою отримання/продовження дії Карти поляка і прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула.

“Громадяни Республіки Польща, що опининлися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога”, – йдеться в повідомленні.

Видачу документів, поданих до консульства, відновлять з 17 серпня 2020.