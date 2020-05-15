Генеральне консульство України в Мілані з 25 травня відновлює прийом громадян, призупинений через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні генконсульства у Facebook.

“До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, прийом буде здійснюватись виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua. Запис на оформлення “білого паспорта” та видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою [email protected]”, – йдеться в повідомленні.

Також відвідувачі повинні будуть дотримуватися таких вимог до зняття обмежувальних заходів:

використання захисних масок і, за можливості, рукавичок;

дотримання необхідної безпекової дистанції (не менше ніж 1 метр), як у приміщенні консульства, так й зовні;

максимальна одночасна кількість відвідувачів у приміщенні консульства: 1 особа/1 родина на кожному з 5 віконець/місць прийому.

У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити у наданні консульських послуг, у перебуванні заявника у приміщенні консульства і може припинити прийом до відновлення необхідного противірусного режиму.