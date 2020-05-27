Геннадію Москалю стало зле в прямому ефірі

Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні Геннадій Москаль брав участь в програмі “Український формат” на телеканалі NewsOne. Шоу транслюється в прямому ефірі.
Під час розмови з ведучими шоу 69-річний Москаль почав насилу відповідати на запитання, а потім і зовсім замовк. У нього підкосилися ноги.
Після ведучий сказав: “Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано”. Ведуча попросила перервати ефір.
Варто зазначити, що ці симптоми (уповільнене мовлення, важко формулювати свої думки, нестійкість) характерні для інсульту.
В якому стані політик зараз — невідомо.
- 23 травня в Києві був знайдений застреленим народний депутат України Валерій Давиденко (група “Довіра”).
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