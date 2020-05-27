Геннадію Москалю стало зле в прямому ефірі

Ексголові Закарпатської облдержадміністрації Геннадію Москалю стало зле під час ефіру на одному з українських телеканалів.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні Геннадій Москаль брав участь в програмі “Український формат” на телеканалі NewsOne. Шоу транслюється в прямому ефірі.

Під час розмови з ведучими шоу 69-річний Москаль почав насилу відповідати на запитання, а потім і зовсім замовк. У нього підкосилися ноги.

Після ведучий сказав: “Вибачте, будь ласка, у нас гостю погано”. Ведуча попросила перервати ефір.