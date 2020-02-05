Група "1 + 1 media" збирається самоокупитися до кінця року, тому всі мелодрами, які вийдуть в весняному сезоні будуть російськомовними.

Про це заявив генпродюсер “1+1” Максим Кривицький в інтерв’ю “Детектор. Медіа”.

“1 + 1” відкладає комедії до наступної осені, а весняний сезон проведе під знаком драм і мелодрам. Канал залишає двогодинний серіальний слот, в якому вийдуть сім прем’єр під слоганом “Твої щирі серіали”, і розраховує на частку комерційної аудиторії 12-14% для свого вечірнього прайму”, – заявив Кривицький.

Він заявив, що завдання для групи “1 + 1 медіа” залишається незмінним – вихід на самоокупність до кінця року.

“Мова не тільки про сітку мовлення, а й про витрати на сервісні служби і транспорт (доставку сигналу. – ред.). Ми хочемо покрити всі витрати”, – пояснив Кривицький.

Саме з бізнес-міркувань, наприклад, всы мелодрами, які вийдуть в весняному сезоні будуть російськомовними.

“Зараз у бізнес-мету група не закладала виробництво цього продукту українською мовою та його подальшу адаптацію: в бізнес-модель закладено продаж продукту на російській мові”, – пояснив генпродюсер “1 + 1”.

За його словами, український російськомовний продукт готові купувати в Грузії, Білорусі, Казахстані тощо.

Як повідомлялося раніше, в середу, 5 лютого, Служба безпеки України нагрянула з обшуками до будівлі по вулиці Куренівській, 18 в Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1”.

Під час обшуків у редакції спецпроєкту “Гроші” телеканалу “1+1” правоохоронці вилучили в журналістів 2 системних блоки.

Нагадаємо, журналіст Євген Куксін, на робочому місці якого проводилися обшуки, пов’язав їх з розслідуванням справи про так звані “плівки Гончарука” — записах, що потрапили в Мережу й були зроблені під час робочої наради прем’єра, порядком денним якого було питання про те, яким чином на пальцях пояснити недосвідченому в питаннях економіки президенту Зеленському дії Кабміну та НБУ в монетарній політиці.

Зазначені записи, як відомо, поширював безпосередньо Олександр Дубінський. Фотографи #Букв зняли листування нардепа від фракції “Слуги народу”, колишньої журналістки телеканалу “1+1” Ольги Смаглюк-Василевської, в якому вона відмовилася допомогти своєму колезі Олександру Дубінському розганяти новину про прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.