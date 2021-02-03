Генпродюсер телеканалу «Наш» звільнився: в деяких речах не можу переступити через себе

Генеральний директор телеканалу "НАШ", яким володіє народний депутат Євген Мураєв від "Опозиційного блоку", Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу НАШ. Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні — в Києві.

Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але, на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою”, — написав Дудник.

Телевізійник побажав усім співробітникам стійкості духу, а керівництву телеканалу — мудрості в прийнятті рішень.

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