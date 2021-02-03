Генпродюсер телеканалу «Наш» звільнився: в деяких речах не можу переступити через себе

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
“Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу НАШ. Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні — в Києві.
Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але, на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою”, — написав Дудник.
Телевізійник побажав усім співробітникам стійкості духу, а керівництву телеканалу — мудрості в прийнятті рішень.
Санкції проти каналів NewsOne, ZIK та “112 Україна“
Указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.
Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“.
- Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
- Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
- Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та “112 Україна” з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.
- Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві заявило про підтримку запроваджених санкцій проти телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують із нардепом Віктором Медведчуком.