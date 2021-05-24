Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву генпрокуратури Литви.

У заяві говориться, що розслідуються звинувачення включають “викрадення літака в терористичних цілях і поводження з людьми в порушення міжнародних договорів”.

Прем’єрка Литви Інґріда Шимоніте повідомила журналістам, що кількох пасажирів літака попросили дати свідчення відразу після прибуття до Вільнюса.

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“Безпрецедентна ситуація вимагає дуже ретельного розслідування”, – сказала вона в аеропорту після зустрічі з пасажирами літака.

Нагадаємо, білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

ЄС засудив дії Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака з творцем Nexta.