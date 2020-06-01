Про це повідомляє видання The Hill.
На питання Кріса Уоллеса з Fox News, чи є у афроамериканців в штаті “причини боятися” поліції, Еллісон відповів “на жаль, так”.
“Є історія, яка повторюється знову і знову”, – додав Еллісон в “Fox News Sunday”.
“Багато офіцерів – великі люди … Я знаю багатьох з них, і я думаю, що начальник – незвичайна людина і мер заслуговує великої похвали за призначення Аррадондо”, – заявив він.
Медарія Аррадондо – перший афроамериканець, який очолив департамент поліції Міннеаполіса.
Проте, Еллісон сказав, що глава поліцейського союзу Міннеаполіса лейтенант Боб Кролл “діє як свого роду альтернативний начальник”.
“Який, я думаю, підриває хороший порядок в департаменті … Тому я думаю, що перед нами стоять наші завдання”, – заявив генпрокурор Міннесоти.
Кролл, президент Федерації поліцейських Міннеаполіса, був звинувачений в тому, що назвав Еллісона “терористом”, коли Еллісон був обраний до Конгресу. Той позов 2007 року, який був поданий чотирма поліцейськими афроамериканцями, включаючи Аррадондо, також звинуватив департамент в расовій дискримінації.
“Я думаю, що ми можемо реформуватися, ми будемо реформуватися, і є багато чудових офіцерів, які хочуть реформуватися, і було б добре мати начальника, який хоче реформувати”, – сказав Еллісон в неділю.
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