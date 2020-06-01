Генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон визнав, що у афроамериканців є причини боятися місцевої поліції.

Про це повідомляє видання The Hill.

На питання Кріса Уоллеса з Fox News, чи є у афроамериканців в штаті “причини боятися” поліції, Еллісон відповів “на жаль, так”.

“Є історія, яка повторюється знову і знову”, – додав Еллісон в “Fox News Sunday”.

“Багато офіцерів – великі люди … Я знаю багатьох з них, і я думаю, що начальник – незвичайна людина і мер заслуговує великої похвали за призначення Аррадондо”, – заявив він.

Медарія Аррадондо – перший афроамериканець, який очолив департамент поліції Міннеаполіса.

Проте, Еллісон сказав, що глава поліцейського союзу Міннеаполіса лейтенант Боб Кролл “діє як свого роду альтернативний начальник”.

“Який, я думаю, підриває хороший порядок в департаменті … Тому я думаю, що перед нами стоять наші завдання”, – заявив генпрокурор Міннесоти.

Кролл, президент Федерації поліцейських Міннеаполіса, був звинувачений в тому, що назвав Еллісона “терористом”, коли Еллісон був обраний до Конгресу. Той позов 2007 року, який був поданий чотирма поліцейськими афроамериканцями, включаючи Аррадондо, також звинуватив департамент в расовій дискримінації.

“Я думаю, що ми можемо реформуватися, ми будемо реформуватися, і є багато чудових офіцерів, які хочуть реформуватися, і було б добре мати начальника, який хоче реформувати”, – сказав Еллісон в неділю.