Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом завдавання народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.

“У середу, 22 січня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України за заявою потерпілого. Згідно із заявою, народний депутат України, перебуваючи в одному з ресторанів Києва 22 січня 2020 року, вдарив потерпілого головою в обличчя”, – йдеться в повідомленні.

Відповідні відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У відомстві нагадали, що відповідно до законодавства відкрити провадження щодо народного депутата України може лише Генеральний прокурор.

Нагадаємо, бійка за участю народного депутата з фракції “Опозиційна платформа – за життя” Іллі Киви сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар по обличчі.