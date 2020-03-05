Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На його думку, причиною його відставки є результативність його роботи.
“Ті кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити далі так, як жили ці 28 років. Тому зараз я тут і стою. Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору – ред.) побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк”, – зазначив він.
Генпрокурор підкреслив, що не став нічиїм слугою.
“Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна примусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися”, – сказав Рябошапка.
Після свого виступу він не став відповідати на запитання нардепів і просто пішов.
- Депутати “Слуги народу” відмовляються голосувати за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки, про що свідчить їхнє листування, яке відзняли кореспонденти #Букв.
- Народна депутатка від фракції “Слуги народу” Ірина Верещук повідомила, що на посаду генерального прокурора України депутати фракції підтримають свого колегу Сергія Іонушаса.