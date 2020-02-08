Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка запевняє, що 440 тисяч євро на будинок у Франції взяв у кредит, який досі виплачує.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Згідно з декларацією генпрокурора, будинок у Франції з 2016 року належить його дружині, Олесі Бартовщук.

Тоді вона придбала будинок площею 154 квадрати, а також земельну ділянку площею 440 квадратів.

Будинок і земля розташовані в містечку Ла-Ванцев, неподалік від Страсбурга.

Вартість нерухомості, згідно з декларацією, становить близько 444 тисяч євро.

Рябошапка запевняє, що гроші на будинок подружжя взяло у кредит, який продовжують виплачувати.

“Нам поки що не вдалося виплатити таку велику суму. І цією ситуацією насправді маніпулюють, тому що ми досі винні 400 з лишнім тисяч євро по цьому кредиту. І ми продовжуємо виплачувати їх щомісяця. Кредит не закритий”, – заявив Генпрокурор.

Також він повідомив, що вказав в декларації кредитні зобов’язання.