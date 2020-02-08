Про це повідомляє “Укрінформ”.
Згідно з декларацією генпрокурора, будинок у Франції з 2016 року належить його дружині, Олесі Бартовщук.
Тоді вона придбала будинок площею 154 квадрати, а також земельну ділянку площею 440 квадратів.
Будинок і земля розташовані в містечку Ла-Ванцев, неподалік від Страсбурга.
Вартість нерухомості, згідно з декларацією, становить близько 444 тисяч євро.
Рябошапка запевняє, що гроші на будинок подружжя взяло у кредит, який продовжують виплачувати.
“Нам поки що не вдалося виплатити таку велику суму. І цією ситуацією насправді маніпулюють, тому що ми досі винні 400 з лишнім тисяч євро по цьому кредиту. І ми продовжуємо виплачувати їх щомісяця. Кредит не закритий”, – заявив Генпрокурор.
Також він повідомив, що вказав в декларації кредитні зобов’язання.
- Діти Генерального прокурора України Руслана Рябошапки є громадянами Франції.