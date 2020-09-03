Генеральний прокурор США Вільям Барр вважає, що голосування поштою на президентських виборах в листопаді - це "гра з вогнем".

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.

Барр пояснив, що такий тип голосування може бути “небезпечним”.

Він вважає, що якщо проводити голосування поштою, то можна зіткнуться з шахрайством і шантажем.

“Це безрозсудно і небезпечно, і люди грають з вогнем”, – сказав Барр.

Генпрокурор сказав, що зараз в США населення “дуже сильно розділене”, тому громадяни повинні бути впевнені в легітимності результатів виборів.

Барр вважає, що бюлетені можуть підробити громадяни інших країн. У той же час, він не навів докази такої можливості.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

Голосувати за нового президента США будуть 233 мільйони громадян країни. З них 180 мільйонів осіб зможуть проголосувати поштою.

Новий президент повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року. За президентське крісло змагатимуться демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.