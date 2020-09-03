Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN.
Барр пояснив, що такий тип голосування може бути “небезпечним”.
Він вважає, що якщо проводити голосування поштою, то можна зіткнуться з шахрайством і шантажем.
“Це безрозсудно і небезпечно, і люди грають з вогнем”, – сказав Барр.
Генпрокурор сказав, що зараз в США населення “дуже сильно розділене”, тому громадяни повинні бути впевнені в легітимності результатів виборів.
Барр вважає, що бюлетені можуть підробити громадяни інших країн. У той же час, він не навів докази такої можливості.
Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.
Голосувати за нового президента США будуть 233 мільйони громадян країни. З них 180 мільйонів осіб зможуть проголосувати поштою.
Новий президент повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року. За президентське крісло змагатимуться демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.