Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що президент країни Дональд Трамп заважає йому працювати своїми постами в Twitter про роботу Мін'юсту.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

Барр пояснив, що Трамп, як президент держави, не повинен висловлювати в соціальній мережі свою думку про роботу міністерства, чиновників відомства, прийняті рішення, розгляд справ і так далі.

“Публічні заяви і твіти про відомстві, про людей в міністерстві, про справи, які перебувають на розгляді, про суддів, які розглядаються ці справи, – не дають мені робити свою роботу, а також гарантувати суддям і прокурорам, що ми сумлінно виконуємо нашу роботу” , – сказав він.

Барр заявив, що в разі нових кроків в цьому напрямку з боку президента, готовий до відповідної реакції.

Це перша відкрита заява Барра проти президента, оскільки зазвичай вони висловлювали єдину позицію. У той же час генпрокурор США висловив думку багатьох політиків і чиновників.

“Я не збираюся піддаватися знущанням або впливу кого-небудь … будь то Конгрес, ЗМІ або президент. Я зроблю те, що вважаю правильним. І ви знаєте … Я не можу виконувати свою роботу тут, в відомстві, з постійними коментарями, які заважають моїй роботі”, – пояснив генпрокурор.

У відповідь прес-секретар Білого дому Стефані Грішем повідомила, що Трамп не звільнятиме Барра за його висловлювання.

“Президент повністю довіряє генеральному прокурору Барру”, – сказала Грішем.

Вона підкреслила, що президент, як і будь-який громадянин США, має право на публічне висловлювання своєї думки.

“Президент взагалі не турбується з приводу коментарів, і він, як і будь-який американський громадянин, має право публічно висловлювати свою думку. Президент Трамп дуже ефективно використовує соціальні мережі для боротьби американського народу проти несправедливості в нашій країні, включаючи фейкові новини”, – сказала вона.

Також в інтерв’ю Барр спростував інформацію про те, що нібито він передавав президенту або отримував від нього будь-яку інформацію, що стосується можливої справи щодо екс-віце-президента США Джо Байдена.

Барр сказав, що не погодиться, якщо його коли-небудь попросять використовувати свої повноваження, щоб почати політичну справу відносно кого-небудь.

“Якщо (Трамп) скаже: “Іди і розслідуй кого-небудь, тому що” – і ти відчуваєш, що це тому, що він його політичний супротивник, тоді генеральний прокурор не повинен цього робити, не буде цього робити”, – сказав Барр.