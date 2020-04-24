Генпрокурор Ірина Венедиктова та її чоловік Денис Колесник не задекларували елітну квартиру в Києві, в якій проживають. Вартість житла — близько півмільйона доларів.

Про це йдеться в розслідуванні проекту “Схеми: корупція в деталях”.

Журналісти з’ясували, що після обрання Ірини Венедіктової народним депутатом України її чоловік, Денис Колесник, був підвищений на посаді. Раніше він був начальником відділу протидії кіберзлочинності в Харківській області, а в листопаді 2019 року став заступником начальника департаменту кіберполіції НПУ та був підвищений у званні до полковника.

Отже, і Венедіктова, і Колесник протягом минулого року перебралися з Харкова до Києва. Однак в деклараціях, поданих ними в березні 2020 року, місцем фактичного проживання зазначено місто Харків.

За словами виконавчого директора громадської організації “Антикорупційний штаб” Сергія Миткалика, “дуже велика ймовірність того, що як Ірина Венедиктова, так і її чоловік, банально не задекларували об’єкт нерухомого майна”.

Оскільки подружжя за законом мало було зробити це незалежно від того, на якій підставі користувалися житлом (право оренди, право користування або інше безкоштовне право), Миткалик вважає, що Нацагентство з протидії корррупціі (НАПКА) має провести перевірку.

“Як так може бути, що люди, які працюють у Києві – пишуть, що вони проживають у Харкові? – дивується він. – Це нонсенс. Якщо особа мешкала у місті Києві і не відобразила нерухомість, якою вона користується, то має починати перевірку НАЗК і встановлювати, чому в декларації відсутня нерухомість”, — сказав він.

Де саме в Києві Ірина Венедиктова з чоловіком мешкали в 2019 році, “Схемам” встановити не вдалося. Але вдалося зафіксувати, де вони проживають зараз.

Щоранку протягом майже тижня журналісти помічали її в самому центрі столиці — на вулиці Круглоуніверситетській. Будинок зведений в стилі сталінського неокласицизму. У ньому лише кілька десятків просторих квартир, вартість яких — від 500 до 700 тисяч доларів. Орендувати квартиру в цьому будинку можна за ціною від 2,5 тисячі доларів на місяць.

З цього ж будинку неодноразово виїжджав і чоловік Венедіктової. Він пересувався на автомобілі Honda CR-V, яке оформлено на його 69-річного батька та також відсутнє в декларації.

“Схеми” спробували взяти коментар щодо автомобіля і квартири у самого Колесника, однак той не захотів відповідати на запитання, пославшись на те, що поспішає на роботу.

Також журналісти спробували поспілкуватися про це безпосередньо з генпрокуроркою. Венедіктова не захотіла відповідати на питання прямо, запропонувавши журналістам направити відповідний запит.

“Все, що приватне, – будь ласка, запитом на публічну інформацію відповім. Тому що мені здається абсолютно нормальним, що я теж жива людина, що я теж десь мешкаю, мешкають тут мої діти і так далі. Тому давайте поважати один одного, життя один одного, і ставити ті питання, які не будуть шкодити затишку моєї родині настільки, наскільки це можна зробити”, — сказала вона.

У відповідь на запитання про відсутність київської квартири в її декларації Венедіктова заявила, що у неї “все відображається таким чином, як треба”.

“Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи-адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж таки кажу, приватно-публічному житті – все відображається таким чином, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід. […] Декларація публікується в конкретні дати. Якщо би я придбала це жило, ви б побачили моє набуття. Тому ви можете розуміти, що є різні механізми, коли і як люди проживають. Якщо б воно було у моєї власності, ви б побачили зміни у декларативному стані”, — додала вона.

У відповідь на запит журналістів щодо того, чому Венедіктова не декларує користування нерухомістю в Києві, з тих пір як переїхала в минулому році в столицю, в Офісі генпрокурора заявили, що голова відомства наразі не може відповісти на ці питання через щільний графік.

“Інформуємо Вас, що у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедіктової І.В. наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим. Як тільки виникне така нагода, Вас буде повідомлено про неї додатково”, — йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.