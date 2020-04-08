Про це поінформували в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Провадження стосується указів № 357/2017 та № 195/2019 про призначення суддів оновленого Верховного суду. Воно було відкрито 6 квітня.

“Генеральним прокурором 6 квітня на підставі звернення працівників Верховного суду України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливі неправомірні дії президента України, повноваження якого припинені, та інших осіб при виданні указів… від 10.11.2017 № 357/2017 та від 07.05.2019 № 195/2019 “Про призначення суддів Верховного суду”, – йдеться в повідомленні.

Стверджується, що, згідно зі зверненням працівників суду, підстави для видання указів і призначення ними суддів не відповідають нормам Конституції України і закону “Про судоустрій і статус суддів”.

“До того ж судді були призначені не в Верховний суд, як це передбачено ст. 125 Конституції України, а до касаційних судів, неконституційність яких було визнано рішенням КСУ у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України. Також у зверненні працівники Верховного суду вказали, що були незаконно позбавлені права на працю і її оплату у зв’язку із так званою ліквідацією ВСУ”, – сказано в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зазначені дії кваліфіковані за: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч.ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

“Проведення досудового розслідування у п’яти кримінальних провадженнях за вказаними фактами доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань”, – уточнили в відомстві.

Прізвище п’ятого президента в повідомленні Офісу генпрокурора не вказано, проте в цей період посаду глави держави займав Петро Порошенко.